«Зенит» — ЦСКА: в основное время голов не забито, победителя выявит серия пенальти

Сегодня, 15 июля, проходит открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встречу принимает стадион «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. В основное время встречи голов забито не было, победитель будет выявлен в серии пенальти.
«Зенит» не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. По жёлтой карточке за участие в стычке получили Милан Гаич (ЦСКА) и Клаудиньо («Зенит»), отправившийся в раздевалку после замены на 63-й минуте.
За ЦСКА в матче дебютировал защитник Михаил Рядно, на 82-й минуте заменивший хавбека Бактиёра Зайнутдинова.
Хавбек «Зенита» Густаво Мантуан, получивший повреждение, был увезён с поля и заменён в компенсированное ко второму тайму время. Вместо него на поле появился полузащитник Зелимхан Бакаев.
Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России, летом 2022 года разгромив московский «Спартак» (4:0). Сине-бело-голубые участвуют в сегодняшнем матче за трофей в качестве чемпиона страны, а ЦСКА — как обладатель Кубка России.
- 15 июля 2023
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