Федотов: у «Зенита» было всего два удара со средней дистанции

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями после матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти проиграла «Зениту» (4:5; основное время — 0:0).
«Только мы знаем, на сколько подготовка к этому матчу была проблемной. Я от своих слов никогда не отказываюсь и сегодня я горд своей командой, что она демонстрировала сбалансированный футбол. У «Зенита» было всего два удара со средней дистанции, и то у Малкома – с неудобной игры. Была страсть, желание, прессинг. Но вот забитых голов не было», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Петербуржская команда за 90 минут игры не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева. Всего сине-бело-голубые три раза били в сторону ворот соперника. Армейцы, в свою очередь, нанесли четыре удара в створ ворот Михаила Кержакова.
- 15 июля 2023
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