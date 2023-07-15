Видео: серия пенальти «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. В основное время матча голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались сине-бело-голубые — 5:4 в пользу «Зенита». «Чемпионат» предлагает посмотреть видеозапись серии одиннадцатиметровых ударов.
У «Зенита» свои попытки реализовали Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев, а у ЦСКА — Фёдор Чалов, Адольфо Гайч, Кирилл Набабкин и Антон Заболотный. У петербуржцев промахнулся Иван Сергеев, у москвичей не забили Милан Гаич и Никита Ермаков.
«Зенит», выиграв Суперкубок России четвёртый раз подряд, теперь является рекордсменом по победам в этом турнире — их у команды восемь. Армейцы завоёвывали Суперкубок семь раз.
- 15 июля 2023
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