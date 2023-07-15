«Никогда не надоест». Игрок «Зенита» Ерохин — о победе в Суперкубке

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в Суперкубке России — 2023. Основное время матча за трофей завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сине-бело-голубые переиграли ЦСКА со счётом 5:4.

«Можно сказать, что это никогда не надоест — эмоции отличные. Как в первый раз? Можно сказать и так — но то, что было в прошлом, остаётся в истории. Сегодня очередной этап для команды «Зенит», которая выиграла свой восьмой Суперкубок», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Это четвёртый Суперкубок России, выигранный 33-летним Ерохиным в составе «Зенита» (и в целом четвёртый в его карьере). Хавбек выступает за петербуржцев с сезона-2017/2018. Вместе с командой он также стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в сезоне-2019/2020.