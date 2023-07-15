Малком высказался о победе «Зенита» в Суперкубке

Бразильский нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы в Суперкубке России — 2023.
«Лучшие ощущения, какие только могут быть. Ещё один титул — плюс один кубок в коллекцию: и в личную, и в командную. Очень важно продолжать побеждать. Хотели начать сезон с победы. Рад, что это случилось», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Основное время матча за Суперкубок завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сине-бело-голубые переиграли ЦСКА со счётом 5:4. Малком реализовал свой удар — в «Зените» он бил первым.
Напомним, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец четырежды выигрывал чемпионат России, столько же раз побеждал в Суперкубке России и один раз — в Кубке страны.
- 15 июля 2023
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