Малком высказался о победе «Зенита» в Суперкубке

Бразильский нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы в Суперкубке России — 2023.

«Лучшие ощущения, какие только могут быть. Ещё один титул — плюс один кубок в коллекцию: и в личную, и в командную. Очень важно продолжать побеждать. Хотели начать сезон с победы. Рад, что это случилось», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Основное время матча за Суперкубок завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сине-бело-голубые переиграли ЦСКА со счётом 5:4. Малком реализовал свой удар — в «Зените» он бил первым.

Напомним, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец четырежды выигрывал чемпионат России, столько же раз побеждал в Суперкубке России и один раз — в Кубке страны.