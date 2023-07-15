Петржела: у «Зенита» с ЦСКА ни одного удара в створ — это катастрофа

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе петербуржцев в Суперкубке России над ЦСКА. Основное время матча закончилось ничейным исходом — 0:0, а в серии пенальти сильнее были сине-бело-голубые (5:4).

«Зенит» сегодня выиграл, но нанёс лишь три удара по воротам в матче, что меня очень удивило. Питерцам нужно было по делу побеждать ЦСКА в игре. Семак должен знать, почему команда сегодня так выглядела. Ни одного удара в створ — это катастрофа. Думаю, в РПЛ у них по игре будет всё наоборот. Сегодняшняя победа может придать им уверенности, но чемпиону нужно играть лучше, чем они играли в Суперкубке и спокойно побеждать.

В команде одни бразильцы, и я даже не знаю, хорошо это или нет. Когда очень много иностранцев из одной страны, это не бывает хорошо», — приводит слова Петрежелы Metaratings.ru.

Петербуржская команда за 90 минут игры не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева. Всего сине-бело-голубые три раза били в сторону ворот соперника. Армейцы, в свою очередь, нанесли четыре удара в створ ворот Михаила Кержакова.