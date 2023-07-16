Гюндоган: я всегда был фанатом «Барселоны». У нашей команды огромный потенциал

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал свой переход в «Барселону» на правах свободного агента.

«Я очень рад перейти в «Барселону». Хочу провести продуктивный сезон и очень жду дебютного матча.

Быть игроком «Барселоны» – это мечта, которая стала явью. Помню, когда был маленьким, смотрел матчи «Барсы» Райкарда и Гвардиолы. Я фанат этой команды. Всегда внимательно следил за успехами сине-гранатовых. Горжусь тем, что буду частью такого клуба.

Надеюсь, мы будем играть в красивый футбол. У нашей команды есть огромный потенциал. Мой опыт может помочь молодым футболистам выйти на новый уровень. Вот зачем я здесь и для чего буду усердно работать изо дня в день», – приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Ранее об игре в составе «Барселоны» высказался ещё один новичок каталонцев — защитник Иньиго Мартинес.