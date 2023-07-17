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Новичок «Барселоны» Гюндоган рассказал, в чём заключается его схожесть с Хави

Новичок «Барселоны» Гюндоган рассказал, в чём заключается его схожесть с Хави
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Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от игры под руководством главного тренера команды Хави.

«Это для меня много значит, отличная возможность продолжать расти и совершенствоваться как игрок. Я неоднократно говорил с Хави перед подписанием контракта – думаю, у нас схожие взгляды на футбол, мы мыслили похоже как игроки. Мы похожи по характеру и складу ума, отлично поладили», – приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. «Горожане» смогли оформить требл по итогам минувшего сезона.

Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны»:

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