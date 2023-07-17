Руни объяснил, почему Месси будет непросто в МЛС

Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил перспективы аргентинского нападающего Лионеля Месси в МЛС.
«Всё готово для Месси. К нему приехали его товарищи — Серхио Бускетс и Жорди Альба. Возможно, Иньеста и Суарес присоединятся к ним. У Месси есть тренер, который ему нравится и которому он доверяет. Для MLS это очень важно. Однако, Месси будет нелегко здесь. Звучит безумно, но игроки, которые приходят, обнаруживают, что это тяжёлая лига. Переезды, разные условия в разных городах, и на поле много энергии и напряженности. Американцы любят победителей. Прежде всего, они хотят видеть мастерство и развлекаться, и Месси даёт всё это», — приводит слова Руни Goal со ссылкой на The Times.
Месси может дебютировать за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».
Лионель Месси снялся в сериале
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