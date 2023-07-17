Беллингем — о Кроосе: мастер паса, мяч всегда приземляется туда, куда он хочет

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём одноклубнике Тони Кроосе.
«Тони — мастер. Заметил одну особенность в нём — уровень игры в пас. Мяч всегда приземляется туда, куда он хочет. Было одним удовольствием наблюдать за игрой Крооса со стороны, а теперь быть с ним рядом. Приятно получить от него мяч и показать, на что способен я. Надеюсь, мы поможем друг другу демонстрировать лучшие качества на поле», — сказал Беллингем в видео, опубликованном в соцсетях «Реала».
20-летний Беллингем стал игроком «Реала» в июне 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Англичанин взял в команде пятый номер и подписал контракт до лета 2029 года.
«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре Ла Лиги сезона-2022/2023. Видеоролик:
- 17 июля 2023
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