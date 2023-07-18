Стала известна речь, которой Килиан Мбаппе объяснит свой уход из «ПСЖ» летом 2023 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заготовил речь, которую произнесёт в тот день, когда ему придётся покинуть французскую команду. Об этом сообщает PSG Community в «Твиттере».
«Я действительно хотел остаться, это было моё желание. Но в команде предупредили меня о финансовых проблемах, которые возникнут у клуба, если я уйду бесплатно следующим летом, поэтому я согласился уйти этим летом, чтобы не доставить неприятностей «ПСЖ», — передаёт источник слова Мбаппе.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» больше не будет пытаться уговорить Мбаппе продлить контракт. Предложение о продлении соглашения поступило игроку ещё две недели назад. «ПСЖ» не будет его улучшать.
Сам Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» до конца контракта, но контакты с «Реалом» имеют место. Если мадридцы выполнят условия парижан, то трансфер француза уже этим летом станет возможным.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос. Видеоролик:
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