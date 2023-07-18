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«Зенит» не станет разбирать сцену, «Виража» не будет на матче с «Ахматом» в Кубке

«Зенит» не станет разбирать сцену, «Виража» не будет на матче с «Ахматом» в Кубке
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Пресс-служба ФК «Зенит» сообщила, что клуб не будет демонтировать сцену. Это означает, что «Виража» не будет на матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором питерцы примут грозненский «Ахмат».

«Зенит» вынужден сообщить, что по техническим причинам останавливает продажу части билетов на трибуну D и приносит свои извинения болельщикам с «Виража», которые уже приобрели билеты на данный сектор.

Ситуация связана с невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены к матчу 1-го тура ФОНБЕТ Кубка России ФК «Зенит» с ФК «Ахмат» с учётом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены.

Фанатам, которые уже приобрели билеты в зону трибуны D, будет автоматически оформлен возврат средств.

«Зенит» приносит извинения за предоставленные неудобства и рассчитывает на вашу поддержку!», — написано в заявлении клуба.

Ранее Metaratings.ru сообщал, что на «Зенит» оказывается давление властей с требованием не убирать сцену.

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