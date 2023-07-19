Круговой: главный конкурент «Зенита» в чемпионате России — он сам

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Наш чемпионат очень сложный, есть сильные конкуренты: команды, которые могут навязать нам борьбу. Хотя главный конкурент «Зенита» — он сам. Если мы будем плохо играть, не выполнять требования главного тренера, то и результат будет другой. А так, побиться с нами могут те же ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», у которого очень хороший тренер сейчас — Марцел Личка. Назову ещё «Локомотив» и «Спартак», — приводит слова Кругового «РГ».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
- 19 июля 2023
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