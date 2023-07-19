Официальных переговоров между «Зенитом» и «Аль-Хилялем» о трансфере Малкома пока не было

Официальных переговоров между «Зенитом» и «Аль-Хилялем» по Малкому ещё не было. При этом неофициальные контакты идут активно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Запросов по сумме от «Зенита» пока не было», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет заработать на продаже бразильского нападающего более € 50 млн. Отмечалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. С тех пор в 109 матчах нападающий забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.