Официальных переговоров между «Зенитом» и «Аль-Хилялем» о трансфере Малкома пока не было
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Официальных переговоров между «Зенитом» и «Аль-Хилялем» по Малкому ещё не было. При этом неофициальные контакты идут активно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Запросов по сумме от «Зенита» пока не было», – добавил собеседник «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет заработать на продаже бразильского нападающего более € 50 млн. Отмечалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.
Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. С тех пор в 109 матчах нападающий забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
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