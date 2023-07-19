Тренер ЮАР: люди не верили, что я девочка. Папа говорил: «Снимай шорты». Я так и сделала

Тренер женской сборной ЮАР Дезире Эллис рассказала, как в бытность игроком ей приходилось доказывать принадлежность к женскому полу. В современных условиях проблему решает анализ крови на уровень тестостерона, но в то время в Африке действовали более радикальными методами, не считаясь с правами спортсменок.

«Когда я была на просмотре в команде, люди пришли посмотреть, как я играю в мяч, но некоторые из них засомневались, что я девушка. Представьте, в то время я была миниатюрной девчушкой с плоской грудью, и вот я что-то делаю на поле, а они говорят, что я не девочка.

Тогда мой папа сказал: «Сними свои шорты». Я так и сделала, потому что всё, что я хотела делать, это играть в футбол», – приводит слова Эллис BBC.

Напомним, проблема с определением пола в женских видах спорта существует и сейчас. Так, нападающая женской сборной Замбии Барбра Банда пропустила Кубок африканских наций, провалив тест. Футболистку тем не менее допустили к участию в чемпионате мира, который 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии.