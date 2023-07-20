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Малком тренировался с «Зенитом», несмотря на слухи о медосмотре в Саудовской Аравии

Малком тренировался с «Зенитом», несмотря на слухи о медосмотре в Саудовской Аравии
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком принял участие в тренировке команды сегодня, 20 июля, несмотря на слухи о планах по прохождению им медосмотра в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой петербуржцев.

Ранее в саудовских СМИ появилась информация, что Малком близок к переходу в «Аль-Хиляль» и для оформления трансфера бразильца ему осталось лишь пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал прямо отвечать на вопрос о возможном уходе из клуба Малкома.

По информации «Чемпионата», «Зенит» хочет выручить с продажи Малкома около € 50 млн. У Семака есть право наложить вето на переход бразильского нападающего.

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