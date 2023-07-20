Канчельскис: уход Малкома ни на что не повлияет, «Зенит» — чемпион сезона-2023/2024
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что возможный уход нападающего «Зенита» Малкома не повлияет на победу команды в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«В «Зените» большая обойма игроков, к уходу Малкома в клубе готовы. Тот же Бакаев может наконец-то получить больше игрового времени. Либо «Зенит» купит кого-то на замену своему лидеру.
По части турнирных раскладов ничего не изменится. Уход Малкома ни на что не повлияет. «Зенит» — чемпион сезона-2023/2024. Может, выиграют не с таким запасом, как в предыдущие годы, но состав у команды Семака даже без Малкома превосходит остальные клубы РПЛ», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Подписать Малкома хочет саудовский клуб «Аль-Хиляль».
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