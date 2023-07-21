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«Зенит» и ЦСКА готовы купить защитника «Галатасарая» Бардакчи за € 5 млн

«Зенит» и ЦСКА готовы купить защитника «Галатасарая» Бардакчи за € 5 млн
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Защитник турецкого «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи привлёк к себе серьёзный интерес со стороны двух российских клубов. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА уже сделали «Галатасараю» предложения по переходу Бардакчи в размере € 5 млн.

28-летний Бардакчи выступает на позиции центрального защитника. В «Галатасарай» футболист перешёл летом 2022 года за € 2,8 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Бардакчи в € 6,5 млн.

В прошлом сезоне Бардакчи сыграл 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее о получении предложений по нескольким футболистам команды сообщил спортивный директор «Галатасарая» Эрден Тимур.

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