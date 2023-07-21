«Зенит» и ЦСКА готовы купить защитника «Галатасарая» Бардакчи за € 5 млн

Защитник турецкого «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи привлёк к себе серьёзный интерес со стороны двух российских клубов. Об этом сообщает Hurriyet.
По информации источника, санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА уже сделали «Галатасараю» предложения по переходу Бардакчи в размере € 5 млн.
28-летний Бардакчи выступает на позиции центрального защитника. В «Галатасарай» футболист перешёл летом 2022 года за € 2,8 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Бардакчи в € 6,5 млн.
В прошлом сезоне Бардакчи сыграл 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Ранее о получении предложений по нескольким футболистам команды сообщил спортивный директор «Галатасарая» Эрден Тимур.
- 21 июля 2023
-
11:16
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:47
-
10:45
-
10:40
-
10:39
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:15