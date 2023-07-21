Маляров: у нас в целом болельщики такие: когда хорошо, мы с вами, чуть-чуть плохо — всё

26-летний защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров высказал мнение о российских болельщиках.

«Я вообще считаю, что русские команды слишком хейтят. Вот Аршавин — лучший российский игрок. Все видели его статистику в «Арсенале». У нас никогда не было таких футболистов. И даже его смешивали с дерьмом за последние сезоны.

У нас в целом болельщики такие: когда хорошо, мы с вами, чуть-чуть плохо — всё. «Боруссия» проиграла Бундеслигу — хоть один болельщик ушёл?» — приводит слова Малярова Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне «Балтика» заняла вторую строчку в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 67 очков в 34 играх, и вышла в РПЛ. В 1-м туре сезона-2023/2024 высшего российского дивизиона «Балтика» поедет в гости к «Сочи».