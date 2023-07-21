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Чернышов считает, что «Зенит» перестанет быть фаворитом РПЛ в случае ухода бразильцев

Чернышов считает, что «Зенит» перестанет быть фаворитом РПЛ в случае ухода бразильцев
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Российский тренер Андрей Чернышов высказал мнение о возможном уходе ведущих легионеров из «Зенита».

«Если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо, то «Зенит» перестанет считаться главным фаворитом РПЛ — любая команда, которая теряет своих лидеров, априори становится слабее. Это будет большим плюсом для конкурентов «Зенита». Конечно, это ведущие футболисты, которых будет сложно заменить. Малком, Вендел и Клаудиньо — высококлассные футболисты для нашего чемпионата.

Но всегда должны быть внутренние ресурсы. Большой клуб всегда должен быть готов к таким потерям. Это может дать путёвку в состав местным ребятам, которые сейчас только на подходе к основе. Часто бывали случаи, когда уезжали или травмировались ведущие футболисты, то выходил какой-то парень из резерва и проявлял себя, а после становился уже полноценным игроком основного состава. Если они уйдут, то трагедию из этого делать не стоит. Это футбол, а в нём постоянно игроки меняют клубы. Но, конечно, это будет ощутимой потерей для «Зенита» — у конкурентов повысятся шансы на чемпионство», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

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