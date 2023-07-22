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Локомотив – Рубин, 22 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Встреча пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» (Москва, Россия). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась минимальной победой железнодорожников со счётом 1:0.

В прошедшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах чемпионата. «Рубин» по итогам прошлого сезона выиграл Мелбет Первую лигу и поднялся в РПЛ.

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