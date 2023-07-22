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«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Встреча пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» (Москва, Россия). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась минимальной победой железнодорожников со счётом 1:0.

В прошедшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах чемпионата. «Рубин» по итогам прошлого сезона выиграл Мелбет Первую лигу и поднялся в РПЛ.