Бразильский инсайдер рассказал, сколько бразильцев, по его мнению, покинет «Зенит» летом

Бразильский журналист Фабио Алейшо, специализирующийся на своих соотечественниках в Российской Премьер-Лиге, считает, что из «Зенита» в летнее трансферное окно уйдут два представителя этой страны.

«Не могу знать точно, но полагаю, что Россию покинут двое из трёх. Чемпионат уже начался. Очень тяжело перестраиваться, когда уходят сразу три ключевых футболиста. «Зенит» хоть и останется фаворитом РПЛ, но уже далеко не таким явным. Думаю, уйдёт Вендел, которому уже взяли на замену Кейроса. Плюс либо Малком, либо Клаудиньо», — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

25-летнему Венделу разрешили искать новый клуб. Клаудиньо хочет подписать «Фламенго», а Малкома — «Аль-Хиляль».