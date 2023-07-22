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Ветеран ЦСКА поделился ожиданиями от старта команды в РПЛ

Ветеран ЦСКА поделился ожиданиями от старта команды в РПЛ
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Бывший полузащитник, а ныне селекционер ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Тут важно, как команда вкатится в чемпионат. Если начнет в первом туре с победы, будет все хорошо, на позитивном эмоциональном фоне. А касаемо календаря, то, в любом случае, с каждой командой надо играть и дома, и на выезде. Да, сейчас сыграем больше в гостях, зато потом будем больше играть на своем поле. Так что принципиального значения календарь не имеет. Гораздо важнее, в каком состоянии и настроении команда подойдет к старту. И как сложатся первые два тура.

В первых пяти турах — сразу два дерби: с «Локо» и «Динамо»? Будем надеяться, что к этим матчам, несмотря на стартовый отрезок сезона, команды подойдут уже в хорошем функциональном состоянии. И в каждом из дерби получится футбол хорошего качества», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

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