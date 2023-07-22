Гендиректор «Рубина» ответил на вопрос, закончена ли трансферная кампания клуба летом

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал текущую трансферную кампанию клуба.

«Наверное, вы в курсе регламента и знаете, когда заканчивается трансферное окно. Наверное, нет таких клубов, в которых всё закончилось. Сколько ещё планируем новичков? Давайте не будем заниматься арифметикой. Я скажу так: любой тренер, руководитель и команда всегда хочет усилиться, а время покажет», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

В прошлом сезоне казанский клуб выступал в Мелбет Первой Лиге. Они стали победителями чемпионата и вернулись в высший российский дивизион.