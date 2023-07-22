«Ахмат» — «Крылья Советов»: Агаларов отыграл один мяч с пенальти

Сегодня, 22 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 13-й минуте встречи нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре открыл счёт в матче после великолепного прохода на дриблинге и отличного удара по воротам — 0:1. На 85-й минуте матча Сергей Бабкин удвоил преимущество гостей во встрече. На 90+4 минуте Гамид Агаларов отыграл один мяч с пенальти.
Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на пятом месте, набрав 50 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» заняли в прошлом розыгрыше РПЛ 12-е место, набрав 32 очка. Чемпионом страны стал «Зенит».
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