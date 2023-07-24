Игрок «Оренбурга» Мансилья высказался о поражении от «Спартака»

Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал поражение от московского «Спартака» (2:3) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Игра была хорошей, если не говорить об итоговом результате. Как минимум могли сыграть вничью, а как максимум — выиграть. С новым тренером хорошо поработали на сборах, как и хорошо подготовились к игре со «Спартаком». Надеялись на победу, но, к сожалению, не получилось выиграть. Играли на хорошем стадионе с серьёзным соперником.
Ярошик сказал, чтобы мы играли спокойно, контролируя мяч. На самом деле у нас всё получалось, но не хватало завершения», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Оренбург», ведя в счёте 2:1 к 75-й минуте матча, уступил «Спартаку» благодаря дублю Даниила Хлусевича.
- 24 июля 2023
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