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Мигел Данни прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

Мигел Данни прокомментировал уход Малкома из «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни прокомментировал переход бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». По мнению португальца, такой трансфер хорош для «Зенита» в финансовом плане. Также Данни считает, что сине-бело-голубые и без Малкома смогут завоевать очередное чемпионство.

«Малком в Саудовской Аравии? Очень хорошо. 60 млн — это хорошо для «Зенита». Я не думаю, что петербуржцы могут теперь потерять чемпионство. У них хорошие игроки, и без Малкома смогут завоевать титул», — приводит слова Мигела Данни Metaratings.

Напомним, «Аль-Хиляль» оформил трансфер нападающего «Зенита» Малкома. Руководство петербургского клуба подтвердило переход бразильца в саудовский клуб. Малком выступал за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Барселоны».

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