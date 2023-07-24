Женский ЧМ-2023. Германия — Марокко: гости второй раз забили автогол

В эти минуты на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне, Австралия, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играют соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток раздался в 11:30 мск.
На 11-й минуте встречи немки благодаря усилиям нападающей Александры Попп вышли вперёд. Голевую передачу на свой счёт записала Катрин-Юлия Гендрих.
Второй мяч во встрече забила всё та же Александра Попп. Случилось это на 39-й минуте. Ассистировала ей Клара Бюль. Больше голов зрители в первой половине игры не увидели, команды ушли на перерыв при преимуществе немок в два мяча.
В самом начале второго тайма немки довели счёт до разгромного — забила Клара Бюль. А через десять минут автогол Айт Эль Хадж довёл общий счёт забитых номинальными хозяевами мячей до четырёх. На 79-й минуте марокканская сборная оформила ещё один автогол. Его автором стала Ясмин Мрабет.
Сборные Германии и Марокко попали в одну группу с командами Колумбии и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).
- 24 июля 2023
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