«ПСЖ» намеренно распространяет слухи о Мбаппе, чтобы поторопить «Реал» заключить сделку

«ПСЖ» распространяет слухи об интересе клубов к нападающему команды Килиану Мбаппе.

Как сообщает журналист Ромен Беддука, французский клуб намеренно распространяет информацию об интересе различных команд к форварду, чтобы вынудить мадридцев как можно скорее сделать предложение по Мбаппе, которое устроило бы руководство парижан.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, французский нападающий был выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе: