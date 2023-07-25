«ПСЖ» намеренно распространяет слухи о Мбаппе, чтобы поторопить «Реал» заключить сделку
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«ПСЖ» распространяет слухи об интересе клубов к нападающему команды Килиану Мбаппе.
Как сообщает журналист Ромен Беддука, французский клуб намеренно распространяет информацию об интересе различных команд к форварду, чтобы вынудить мадридцев как можно скорее сделать предложение по Мбаппе, которое устроило бы руководство парижан.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, французский нападающий был выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
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