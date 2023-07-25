Источник: МВД России вышло с инициативой введения Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России

МВД России хотело бы расширить область действия паспорта болельщика на матчи Фонбет Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, ведомство выступило с инициативой по введению Fan ID на играх Пути РПЛ Кубка России. Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.
Напомним, Fan ID был повсеместно введён в РПЛ в прошлом сезоне. Без карты болельщика зрители не могут попасть на трибуны любого из стадионов команд высшего дивизиона чемпионата России.
На играх Кубка России карта болельщика в прошлом сезоне не требовалась. Исключением был только Суперфинал турнира, в котором встречались победители Пути РПЛ и Пути регионов.
Отметим, что Путь РПЛ начинается с группового этапа, где команды, разделённые на четыре группы по четыре, борются за выход в плей-офф верхней сетки турнира.
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