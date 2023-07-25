Данни: надеюсь, что когда-нибудь увижу своих детей, играющими в «Зените»

Бывший полузащитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни признался, что хотел бы однажды увидеть своих детей в составе сине-бело-голубых.

«Я обязательно вернусь на матчи «Зенита», чтобы увидеть игры команды. Надеюсь, что когда-нибудь увижу своих детей, играющими в «Зените», — приводит слова Данни Metaratings.

У Данни есть два сына-близнеца Бернарду и Франсишку. Они прошли через академию «Зенита», когда их отец играл за петербургскую команду. В этом году португальские игроки подписали первые профессиональные контракты с «Маритиму».

Бернарду играет на позиции центрального полузащитника, Франсишку — правого вингера. Сейчас детям Дании по 19 лет. Бернарду сыграл 19 матчей в молодёжных лигах Португалии, забив три гола и сделав один результативный пас, у Франсишку два забитых мяча и одна голевая передача в 23 встречах.