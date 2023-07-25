Сарычев: если Иванов не ругал и не делал замечаний, значит, на человеке поставлен крест

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев поделился воспоминаниями о работе под руководством Валентина Иванова.

«Легендарная личность. Это был великий футболист и выдающийся тренер. Я провёл в «Торпедо» ровно 10 лет – и именно при Иванове. Он просто знал, что ему надо делать. С ним было спокойно, но случались периоды, когда я физически в «Торпедо» был, но по сути меня не было. Как? Когда тебя никак в команде не воспринимают. Был интересный эпизод. Слава Чанов уже ушёл в «Нефтчи», а к нам пришёл Димка Харин – очень талантливый молодой пацан.

Действительно очень сильный вратарь, рос прямо на глазах. В какой-то момент я понял, что Иванов больше рассчитывает именно на него. В 1986-м мы выиграли Кубок СССР, победив «Шахтёр» (1:0), а после финала ко мне подошёл Никонов и сказал: «Валера, завтра ты едешь играть за дубль». Я удивлённо отвечаю: «Станиславович, а что-то не так?» Ответ: это решение Валентина Козьмича. И всё.

С тех пор мы не разговаривали с Ивановым полтора года. Его особенностью было, что если он кого-то ругал или делал замечания, то это означало, что Иванов видел в этом человеке перспективу и хочет сделать из него хорошего футболиста. Если же Иванов ничего не говорит, то, значит, на человеке поставлен крест. Это был мой случай», — приводит слова Сарычева Metaratings.