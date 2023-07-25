Борис Ротенберг: Дзюба — мастер своего дела. Артём поможет «Локомотиву»

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Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг выразил уверенность в том, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба поможет команде Михаила Галактионова в этом сезоне.

«Дзюба — мастер своего дела. Уверен, что всё будет хорошо. Артём поможет «Локомотиву», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале. Предыдущий сезон железнодорожники завершили на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.

Российский нападающий прежде выступал за такие команды, как «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Томь» и «Спартак». В сезоне-2022/2023 Артём Дзюба забил восемь голов в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив».