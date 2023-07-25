Ротенберг высказался о работе директором департамента развития молодёжного футбола «Локо»

Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, как продвигается его работа на новой должности в московском клубе. Напомним, 29 ноября прошлого года «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении Бориса на данную позицию в структуре клуба.

«Как продвигается моя работа в «Локомотиве»? Потихонечку. Всё хорошо. Приходите смотреть на молодёжь и поддерживайте нас. Всё у команды будет хорошо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.