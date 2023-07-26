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«Не означает, что ненавижу Месси». Аргентинская футболистка — о критике тату с Роналду

«Не означает, что ненавижу Месси». Аргентинская футболистка — о критике тату с Роналду
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Нападающая сборной Аргентины и «Палмейрас» Ямила Родригес прокомментировала татуировку с изображением португальца Криштиану Роналду.

«Пожалуйста, прекратите, мне не очень приятно от того, что вы пишите. Где я сказала, что настроена против Месси? Хватит выдумывать за меня слова, сейчас я переживаю тяжёлый момент. Нет, не переживаю из-за вас, а из-за жестокости слов, произнесённых вами. Разве у меня не может быть кумира?

Ни разу не сказала, что настроена против Лео, никогда этого не сделаю. Месси — великий капитан нашей сборной. То, что моё вдохновение и кумир — Криштиану, не означает, что я ненавижу Лионеля. Мы не обязаны любить игроков только нашей страны. Всем нам могут нравиться разные вещи. В чём проблема?

Прошу вас, поймите, что это футбол, в котором у каждого свои предпочтения. Выделять что-то одно не означает ставить крест на другом. Прекращайте, это утомляет и причиняет боль», — приводит слова Родригес Infobae.

Фото: Соцсети Родригес

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