Дубль и голевой пас Месси — в видеообзоре матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола и отдал результативную передачу в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX с «Атлантой Юнайтед» (4:0).

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно на канале MLS в YouTube.

На восьмой минуте игры аргентинец открыл счёт в матче, а на 22-й минуте удвоил преимущество своей команды. Месси также поучаствовал и в четвёртом взятии ворот соперника. Звёздный форвард записал на свой счёт первую результативную передачу в новой команде и ассистировал отличившемуся финскому полузащитнику Роберту Тейлору.

Напомним, Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 94-й минуте.