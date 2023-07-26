«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» из Самары и «Балтикой» из Калининграда. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Факел Воронеж Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Бабкин, Иванисеня, Салтыков, Гарре, Хубулов.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Дудиев, Аванесян, Ламейра, Кузьмин, Лазарев, Галоян, Гузина.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в мае 2021 года в рамках 42-го тура Мелбет Первой лиги. Игра завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (2:1), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).