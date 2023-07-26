«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» из Самары и «Балтикой» из Калининграда. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 18:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Бабкин, Иванисеня, Салтыков, Гарре, Хубулов.
«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Дудиев, Аванесян, Ламейра, Кузьмин, Лазарев, Галоян, Гузина.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в мае 2021 года в рамках 42-го тура Мелбет Первой лиги. Игра завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (2:1), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).
- 26 июля 2023
-
18:09
-
18:06
-
18:06
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:37
-
17:27
-
17:17
-
17:08
-
17:01
-
16:44
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:12
-
16:11
-
15:56
-
15:37
-
15:36
-
15:33
-
15:29
-
15:24
-
15:22
-
15:17
-
15:11
-
15:07
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:42