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«Лион» купит Сазонова у «Динамо» за € 3 млн и отдаст его в аренду в бельгийский «Моленбек»

«Лион» купит Сазонова у «Динамо» за € 3 млн и отдаст его в аренду в бельгийский «Моленбек»
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Французский «Лион» достиг договорённости с московским «Динамо» о трансфере защитника бело-голубых Сабы Сазонова. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, сумма сделки составит около € 3 млн. Контракт грузинского защитника с «Лионом» будет рассчитан на пять лет. Первый сезон в качестве игрока французского клуба Сазонов проведёт в аренде в бельгийском «Моленбеке».

21-летний Сазонов связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. Защитник является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником местного «Зенита». В прошлом сезоне Сазонов дебютировал в составе сборной Грузии.

В сезоне-2023/2024 Сазонов за «Динамо» ещё не играл. Всего за бело-голубых игрок провёл 39 матчей, отметившись одним забитым мячом.

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