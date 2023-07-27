Червиченко — о матче со «Спартаком»: у «Краснодара» есть робость перед столичными клубами

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром».

«Поскольку для «Краснодара» матч домашний — и команда неплохо выглядит в атаке — у них будет небольшое преимущество. Но у обеих команд свои проблемы. У «Спартака» защита как проходной двор, а у «Краснодара» отсутствует удушающий эффект. Они могут вести 2:0, но спокойно уступить при этом счёте — это проблема ментальности. У «Краснодара» присутствует робость перед столичными клубами. Кто сможет решить проблемы, тот и победит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 мск сегодня, 27 июля.