Червиченко — о матче со «Спартаком»: у «Краснодара» есть робость перед столичными клубами

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром».
«Поскольку для «Краснодара» матч домашний — и команда неплохо выглядит в атаке — у них будет небольшое преимущество. Но у обеих команд свои проблемы. У «Спартака» защита как проходной двор, а у «Краснодара» отсутствует удушающий эффект. Они могут вести 2:0, но спокойно уступить при этом счёте — это проблема ментальности. У «Краснодара» присутствует робость перед столичными клубами. Кто сможет решить проблемы, тот и победит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 мск сегодня, 27 июля.
- 27 июля 2023
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
15:06
-
14:36
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:10
-
13:52
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:15
-
12:52
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:05
-
12:00
-
11:47
-
11:38
-
11:24
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:44
-
10:42
-
10:32
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
10:01