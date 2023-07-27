«Ордабасы» сыграл вничью с «Легией» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

Сегодня, 27 июля, прошёл первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между казахским «Ордабасы» и польской «Легией». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
Счёт в матче открыл белорусский нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский, ассистировал ему Мамаду Мбодж. На 48-й минуте команда из Казахстана увеличила преимущество в счёте, на этот раз отличился автор голевой передачи 30-летний сенегальский защитник Мбодж.
Однако на 63-й минуте «Легия» отыграла один гол — постарался чешский форвард Томаш Пекхарт. А уже под занавес матча словенский нападающий Блаж Крамер счёт сравнял. Больше забитых мячей зрители не увидели, итог — 2:2.
Ответный матч между командами состоится в Польше на стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского 3 августа. Начало встречи — 22:00 мск.
- 27 июля 2023
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