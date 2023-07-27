Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ордабасы» сыграл вничью с «Легией» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

«Ордабасы» сыграл вничью с «Легией» в матче квалификационного раунда Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля, прошёл первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между казахским «Ордабасы» и польской «Легией». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл белорусский нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский, ассистировал ему Мамаду Мбодж. На 48-й минуте команда из Казахстана увеличила преимущество в счёте, на этот раз отличился автор голевой передачи 30-летний сенегальский защитник Мбодж.

Однако на 63-й минуте «Легия» отыграла один гол — постарался чешский форвард Томаш Пекхарт. А уже под занавес матча словенский нападающий Блаж Крамер счёт сравнял. Больше забитых мячей зрители не увидели, итог — 2:2.

Ответный матч между командами состоится в Польше на стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского 3 августа. Начало встречи — 22:00 мск.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2023, четверг. 18:00 МСК
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Окончен
2 : 2
Легия
Варшава, Польша
1:0 Садовский – 13'   2:0 Мбодж – 48'   2:1 Пекхарт – 63'   2:2 Крамер – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023