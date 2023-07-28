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Карим Бензема забил гол в дебютном матче за «Аль-Иттихад»

Французский форвард Карим Бензема забил гол и сделал результативную передачу в дебютном матче за «Аль-Иттихад».

Бензема поразил ворота клуба «Эсперанс» на 55-й минуте матча Кубка арабских чемпионов. При счёте 1:1 французский нападающий нанёс точный удар из-за пределов штрафной, закрутив мяч в дальнюю девятку. В итоге гол Карима стал победным в этой встрече. Также форвард записал на свой счёт результативную передачу на 35-й минуте.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League.

Напомним, что французский нападающий перешел в команду из Саудовской Аравии из «Реала» Мадрид. 35-летний форвард решил покинуть испанский клуб, в составе которого выиграл «Золотой мяч». «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

С «Реалом» Бензема становился четырёхкратным чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.