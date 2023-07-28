Пименов: трансфер Сазонова в «Лион» — это реклама «Динамо» и чемпионата России

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном трансфере защитника москвичей Сабы Сазонова во французский «Лион», отметив, что этот переход может стать рекламой бело-голубых и всего чемпионата России в целом. Экс-игрок назвал это плюсом для клуба.
«Здесь надо думать о будущем. РПЛ открыта для европейских клубов. Это реклама московского «Динамо», это реклама РФС и нашего чемпионата. Поэтому в такие команды нужно опускать. Иногда, допустим, даже по заниженной цене, как вариант.
Тяжело ли «Динамо» будет конкурировать без трансферов на вход? В прошлом сезоне ситуация была со знаком минус. Я не считаю, что будет ещё хуже. Трансферы хорошие, наоборот, это ещё и реклама для людей. В «Динамо» можно приезжать, прогрессировать и дальше уезжать вон аж в какие чемпионаты! Однозначно плюс. Для тренера минус — терять основного защитника, а для клуба — плюс. Сейчас можно присмотреть новых талантливых игроков. Тем более, что футболистов сейчас можно и нужно найти», — приводит слова Пименова Metaratings.
- 28 июля 2023
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