Пименов: трансфер Сазонова в «Лион» — это реклама «Динамо» и чемпионата России

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном трансфере защитника москвичей Сабы Сазонова во французский «Лион», отметив, что этот переход может стать рекламой бело-голубых и всего чемпионата России в целом. Экс-игрок назвал это плюсом для клуба.

«Здесь надо думать о будущем. РПЛ открыта для европейских клубов. Это реклама московского «Динамо», это реклама РФС и нашего чемпионата. Поэтому в такие команды нужно опускать. Иногда, допустим, даже по заниженной цене, как вариант.

Тяжело ли «Динамо» будет конкурировать без трансферов на вход? В прошлом сезоне ситуация была со знаком минус. Я не считаю, что будет ещё хуже. Трансферы хорошие, наоборот, это ещё и реклама для людей. В «Динамо» можно приезжать, прогрессировать и дальше уезжать вон аж в какие чемпионаты! Однозначно плюс. Для тренера минус — терять основного защитника, а для клуба — плюс. Сейчас можно присмотреть новых талантливых игроков. Тем более, что футболистов сейчас можно и нужно найти», — приводит слова Пименова Metaratings.