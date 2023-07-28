Червиченко — о Бонгонда: трансфер в «Спартак» был с вопросиками, но вроде как работает

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего красно-белых Тео Бонгонда в нескольких последних матчах за клуб.

«Игра Бонгонда? Я скажу, что больше всех должен радоваться Абаскаль. Потому что трансфер, который был вроде как с вопросиками, теперь вроде как работает. Но мне всё равно кажется, что стоимость игрока слишком завышенная. Да, три раза хорошо проскочил и с 11 метров не промазал.

Для той суммы, за которую его купили, на мой взгляд, многовато и дороговато. Зато теперь вопросы если и будут задаваться, то не так, как задавались до этого. Деньги освоены счастливо!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.