Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко — о Бонгонда: трансфер в «Спартак» был с вопросиками, но вроде как работает

Червиченко — о Бонгонда: трансфер в «Спартак» был с вопросиками, но вроде как работает
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего красно-белых Тео Бонгонда в нескольких последних матчах за клуб.

«Игра Бонгонда? Я скажу, что больше всех должен радоваться Абаскаль. Потому что трансфер, который был вроде как с вопросиками, теперь вроде как работает. Но мне всё равно кажется, что стоимость игрока слишком завышенная. Да, три раза хорошо проскочил и с 11 метров не промазал.

Для той суммы, за которую его купили, на мой взгляд, многовато и дороговато. Зато теперь вопросы если и будут задаваться, то не так, как задавались до этого. Деньги освоены счастливо!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Кечинов: игра «Спартака» в обороне произвела приятное впечатление в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023