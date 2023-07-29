Швеция — Италия: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ

В матче 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Швеции и Италии. Команды будут играть на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Черил Фостер (Уэльс). Начало игры — в 10:30 мск.
Стартовые составы команд:
Швеция: Мушович, Бьёрн, Илестедт, Эрикссон, Андерссон, Ангелдал, Асллани, Рубенссон, Рюттинг-Канерюд, Блакстениус, Рольфё.
Италия: Дуранте, Ди Гульельмо, Линари, Боаттин, Салвай, Джульяно, Бонансеа, Беккари, Драгони, Карузо, Канторе.
Соперницами Швеции и Италии по группе G являются национальные команды ЮАР и Аргентины.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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