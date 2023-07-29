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Швеция — Италия: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ

Швеция — Италия: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ
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В матче 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Швеции и Италии. Команды будут играть на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Черил Фостер (Уэльс). Начало игры — в 10:30 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 10:30 МСК
Швеция (ж)
Не начался
Италия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Швеция: Мушович, Бьёрн, Илестедт, Эрикссон, Андерссон, Ангелдал, Асллани, Рубенссон, Рюттинг-Канерюд, Блакстениус, Рольфё.

Италия: Дуранте, Ди Гульельмо, Линари, Боаттин, Салвай, Джульяно, Бонансеа, Беккари, Драгони, Карузо, Канторе.

Соперницами Швеции и Италии по группе G являются национальные команды ЮАР и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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