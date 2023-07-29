Швеция — Италия: шведки забили третий мяч за семь минут

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Швеции и Италии. Команды играют на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Черил Фостер (Уэльс). Швеция выигрывает со счётом 3:0.

В добавленное к первому тайму время нападающая Стина Блакстениус забила третий мяч сборной Швеции. Ранее отличились Аманда Илестедт и Фридолина Рольфё.

Соперницами Швеции и Италии по группе G являются национальные команды ЮАР и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.