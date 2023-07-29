Сборная Швеции разгромила Италию в матче женского ЧМ со счётом 5:0

Завершился матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Швеции и Италии. Команды играли на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Черил Фостер (Уэльс). Швеция одержала победу со счётом 5:0.

На 39-й минуте после подачи углового счёт открыла защитница шведок Аманда Илестедт. Ещё до перерыва в составе сборной Швеции отличились нападающие Фридолина Рольфё и Стина Блакстениус. На 50-й минуте Илестедт оформила дубль, вновь забив головой. Точку в матче на 90+5-й минуте поставила Ребека Бломквист — 5:0.

Турнирную таблицу группы G возглавляет сборная Швеции с шестью очками. Италия заработала три очка, а команды ЮАР и Аргентины набрали по одному очку.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.