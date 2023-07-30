Созин: поставил бы, что «Зенит» не выиграет РПЛ заранее. Главный конкурент – «Спартак»

Футбольный эксперт Дмитрий Созин считает, что «Зенит» не сможет защитить титул чемпиона России в нынешнем сезоне.
«Я не играю на ставках, не люблю их. Но если бы играл – поставил бы любые деньги, что «Зенит» не выиграет РПЛ заранее. Будет борьба до последнего тура. А если судьи по мелочам не будут помогать клубу, то могут и в последнем туре не выиграть золото. Кто, если не «Зенит»? Главный конкурент – «Спартак», если не будут валять дурака. По ЦСКА не знаю, надо смотреть на будущие трансферы клуба. Но можно сказать одно: не теряйте очки с аутсайдерами – и точно будете идти не хуже «Зенита», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Зенит» во 2-м туре РПЛ потерял очки в матче с «Ростовом» (1:1), пропустив с пенальти на 90+3-й минуте.
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