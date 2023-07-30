Швейцария — Новая Зеландия: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ

В матче 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Швейцарии и Новой Зеландии. Команды будут играть на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Начало игры — в 10:00 мск.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Тальман, Айгбогун, Мариц, Штирли, Ризен, Соу, Ройтелер, Црногорчевич, Вельти, Пиубель, Бахман.

Новая Зеландия: Эссон, Ботт, Стотт, Боуэн, Райли, Лонго, Персиваль, Штайнмец, Ченс, Хэнд, Уилкинсон.

Соперницами Швейцарии и Новой Зеландии по группе А являются национальные команды Филиппин и Норвегии, которые проведут свой матч в то же время.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.