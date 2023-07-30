Хлусевич: добавил «Севастополь» и «Ялту» в приложении, регулярно получаю новости
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об участии крымских клубов в Леон Второй лиге.
«Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге — слежу ли? Конечно! Я даже добавил «Севастополь» и «Ялту» в список любимых команд в приложении и теперь регулярно получаю все новости.
Стартовали оба клуба хорошо — с побед и ничьих. Местные жители очень любят футбол, на матчи приходит много народу. Там прикольные, компактные стадионы с отличной атмосферой. Я рад, что крымские команды наконец-то сделали этот шаг. Для молодых ребят это великолепный шанс проявить себя, ведь раньше там играли по схеме «заметят — не заметят». Надеюсь, обе команды по итогам сезона выйдут в ФНЛ-1», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Спартака».
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