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«Краснодар» уверенно обыграл «Сочи» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги

«Краснодар» уверенно обыграл «Сочи» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги
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Сегодня, 30 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.

На 45+1-й минуте матча, под конец первого тайма, бразильский защитник Кайо Панталеан вывел хозяев вперёд — 1:0. «Сочи» пытался отыграться до конца встречи, но на 90+4-й минуте встречи Джон Кордоба увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Краснодара».

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. «Сочи» по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России занял десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» начал сезон с уверенной победы над «Динамо» (3:1) в чемпионате, а в Фонбет Кубке России проиграл «Спартаку» (1:2). «Сочи» начал сезон с двух побед подряд: в чемпионате дома была обыграна «Балтика» (2:0), а в Кубке России — «Факел» (3:1) на выезде.

В 3-м туре «Краснодар» ожидает матч с «Пари НН», а «Сочи» дома сыграет с «Ахматом».

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Панталеан – 45+1'   2:0 Кордоба – 90+4'
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